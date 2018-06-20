العبادى: لا يوجد أى تنسيق بين بغداد وأنقرة بشأن العمليات الجارية على الحدود

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقى ،حيدر العبادى، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أى تنسيق بين بغداد وأنقرة بشأن العمليات الجارية على الحدود.

وقال العبادى فى مؤتمر صحفى أوردته قناة السومرية نيوز، إن "هناك محاولات مستميتة من الإرهابيين لاختراق الحدود العراقية للقيام بأعمال إرهابية"، مشيرا إلى أن الإرهابيين يتواجدون فى المناطق الصحراوية وقواتنا الأمنية تقوم بعمليات استباقية لملاحقتهم".

وأشار العبادى إلى عدم وجود تنسيق مع الحكومة التركية بشأن العمليات العسكرية على الحدود.

وفى سياق آخر ، دعا رئيس الوزراء العراقى الكتل السياسية إلى احترام السياقات الدستورية بشأن حسم قضية الانتخابات البرلمانية، مطالبا الأجهزة القضائية بملاحقة مزورى الانتخابات وإصدار أوامر قبض بحقهم ، مضيفا أن الحكومة ستواصل عملها حتى بعد انتهاء عمر مجلس النواب ما لم تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.