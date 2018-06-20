الصحة:صرف العلاج لـ26 ألف مريض ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة سهير إسماعيل نائب مدير اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، صرف العلاج لــ26 ألف مواطن ضمن مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى.

وقالت الدكتورة سهير إسماعيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة مستمرة فى المسح الصحى الخاص بالكشف عن فيروس سى بين المواطنين فى المحافظات المختلفة.

وأضافت نائب المدير التنفيذى لللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن القوافل مستمرة فى عملها حتى فى أيام عيد الفطر، متابعة "يتم صرف العلاج بالمجان للمرضى وكذلك إجراء التحاليل مجانًا".