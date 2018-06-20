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الصحة: استمرار إجراءات الكشف الطبى على الراغبين فى أداء مناسك الحج

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:00 ص
الصحة: استمرار إجراءات الكشف الطبى على الراغبين فى أداء مناسك الحج حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار  إجراءات الكشف الطبى على الراغبين فى أداء مناسك الحج للعام الحالى بـ207 مستشفات بالجمهورية .

 

وقال الدكتور محمد شوقى رئيس بعثة الحج الطبية بوزارة الصحة  لـ"اليوم السابع"، إن جميع الإمكانات مسخرة لإجراء الكشف الطبى على الراغبين فى أداء مناسك الحج، لتيسير مساعدتهم طبيًا أثناء وبعد أداء المناسك .

 

وأضاف الدكتور محمد شوقى رئيس بعثة الحج، أن المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، وعلى كل حاج أن يحصل على شهادة تثبت كافة المشاكل المرضية التى يعانى منها، تمهيدًا لتقديمها للجهات المعنية .

 

وأوضح الدكتور محمد شوقى، أنه سيُعرض تقرير على وزير الصحة الجديد يتضمن كافة الإجراءات التى جرى اتخاذها من جانب البعثة الطبية 


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البعثة الطبية للحج

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