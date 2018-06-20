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الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:35 م
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السيطرة على حريق هائل اندلع فى أشجار النخيل والمانجو بأسوان

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:13 م
السيطرة على حريق هائل اندلع فى أشجار النخيل والمانجو بأسوان جانب من الحريق
أسوان – عبد الله صلاح
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تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، مساء اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل شب فى أشجار المانجو والنخيل بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وكان بلاغاً وصل إلى "الحماية المدنية" بأسوان، يفيد نشوب حريق هائل فى أشجار النخيل والمانجو بقرية المحاميد، تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق والذين تمكنوا بمساعدة الأهالى من السيطرة على الحريق، والذى لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.

وأكد صبرى محمود، مساعد محافظ أسوان للمنطقة الشمالية، أنه عقب السيطرة على الحريق والقيم بأعمال التبريد تقرر تشكيل لجنة من الزراعة والوحدة المحلية والتضامن لحصر الخسائر وتعويض المتضررين.

 


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