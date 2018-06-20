السيطرة على حريق شب داخل شقتين سكنيتين فى الهرم دون إصابات

كتب كريم صبحى - عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقتين سكنيتين بمنطقة الهرم، انتقلت سيارات الإطفاء، تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقتين سكنيتين بالهرم ، و تم الدفع بـ 5 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

وكان اندلع صباح اليوم، حريق هائل فى شقتين فى عقار بمنطقة الهرم، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء وسيارتى إسعاف.







