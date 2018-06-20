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الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:08 م
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السكة الحديد: حققنا زيادة بالإيرادات خلال إجازة العيد بلغت 1.8 مليون جنيه

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:12 م
السكة الحديد: حققنا زيادة بالإيرادات خلال إجازة العيد بلغت 1.8 مليون جنيه المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أعلن المهندس سيد إبراهيم سالم، رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة نجحت هذا العام فى إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها فى السوق السوداء، لافتا إلى أن الهيئة دفعت خلال إجازة عيد الفطر بـ 10 قطارات إضافية يوميا فى الاتجاهين على خطوط الوجه القبلى ، من أجل مواجهة الزيادة فى أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وخاصة الوجه القبلى.
 
وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى أن الهيئة حققت زيادة فى الإيراد خلال إجازة عيد الفطر بلغت حوالى 1.8 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضى نتيجة الدفع بقطارات إضافية  وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد بالقطارات المكيفة عن طريق الانترنت مع تخصيص 70 % من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق محطة مصر برمسيس والجيزة فقط خلال فترة العيد الفطر، لأن غالبية المسافرين إلى الوجه القبلى يتوجهون إلى محطة القاهرة للحجز، مع التشديد على جهات التفتيش التابعة للهيئة بالتواجد أمام شبابيك الحجز.
 
 
 

 


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