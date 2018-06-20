السكة الحديد: الفيديو المتداول عن سقوط سولار من جرار قديم ومصور منذ عامين

كتب رضا حبيشى

قالت هيئة السكة الحديد الحديد إن الفيديو الذى تم تداوله وانتشاره اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يشير الى وجود تساقط السولار من خزان أحد الجرارات رقم 2142 أثناء وقوفه داخل حوش الورش بعد تموينه هو فيديو قديم وتم تصويرة منذ أكثر من عامين.

وأضافت هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى فى هذا التوقيت (منذ عامين) قامت الهيئة باجراء تعديل على خزان السولار لهذه النوعية من الجرارات حتى تمنع تكرار هذه المشكلة نهائيا والحفاظ على موارد الهيئة .

وأكدت هيئة السكة الحديد أن الهيئة قامت صباح اليوم فور انتشار الفيديو المذكور بتصوير فيديو حديث لنفس رقم الجرار لتوضيح نوعية التعديلات التى تمت منذ أكثر من عامين، ومن ثم توضح الحقيقة أمام الرأى العام وتناشد الهيئة المواطنين عدم نشر أى أخبار تخص مرفق السكة الحديد الذى هو ملك للشعب إلا بعد التأكد من صحتها عبر الاتصال بالمصادر الرسمية.