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السجن 3 سنوات لمتهم حاول تهريب أقراص مخدرة لشقيقه المحبوس بقسم المرج

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:38 م
السجن 3 سنوات لمتهم حاول تهريب أقراص مخدرة لشقيقه المحبوس بقسم المرج محكمة - أرشيفية
كتب ـ عامر مصطفى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، دائرة المرج، المنعقدة بالعباسية، برئاسة إبراهيم مصطفى كامل، وسكرتارية مصطفى شوقى، بمعاقبة شقيقين بالاتجار فى المواد المخدرة بالسجن لمدة 3 سنوات.
 
وقال أمر الإحالة الصادر ضد المتهم "سامح ال" عاطل 29 سنة مقيم المرج، محبوس، وشقيقه شريف 21 سنة، أنهما أحرزا جوهر مخدر الترامادول فى غير الأحوال المصرح بها بقصد الاتجار.
 
وأحرز الأول وحاز الثانى بقصد الاتجار عقارين مخدرين غير مصرح بهما قانونا، حيث قال الشاهد الأول نقيب شرطة إنه وبمناسبة عمله فى تفتيش زيارات المتهمين بالحجز، وأثناء تفتيش الزيارة الخاصة المتهم "سامح" وجد داخل البطانية التى يحملها بعض الأقراص المخدرة، "20 قرص ترامادول، و180 قرص أبتريل، و202 قرص براكينول".
 

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