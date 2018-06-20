video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:21 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس مون: سول وموسكو هدفهما مشترك يتمثل فى تحقيق السلام ونزع السلاح النووى

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:37 ص
الرئيس مون: سول وموسكو هدفهما مشترك يتمثل فى تحقيق السلام ونزع السلاح النووى رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

صرح رئيس كوريا الجنوبية مون جاى اليوم الأربعاء، أنه ونظيره الروسى فلاديمير بوتين يشتركان فى الهدف المتمثل فى تحقيق السلام ونزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية.

وقال الرئيس مون - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية - " أشاطر الرئيس بوتين الهدف المشترك المتمثل فى إرساء السلام وتحقيق نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية"، مضيفا أن هذا التعاون سيساهم بالتأكيد فى تعزيز التنمية الاقتصادية ليس فقط للكوريتين، لافتا إلى أن روسيا قد تنضم إلى هذه العملية فى المستقبل.

وأشار إلى أن نتائج قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تتجاوز كل التوقعات، وأنه بمجرد ضمان التسوية السلمية فى شبه الجزيرة الكورية، يمكن مناقشة قضية " إنشاء آلية متعددة الأطراف للحفاظ على الأمن" فى المنطقة.

وأضاف الرئيس مون " يجب أن نسعى لذلك، أستطيع أن أؤكد أن لدينا هدفا مشتركا ورؤية مشتركة ونسعى لتحقيق ذلك معا"، و قال أن سياسته تهدف إلى تطوير التعاون مع الدول الشرقية، من ضمنهم روسيا، والتى تعتبر شريكا مهما لكوريا من أجل التنمية فى المستقبل.

يذكر أن الرئيس مون سيبدأ غدا الخميس زيارة دولة لروسيا تستمر أربعة أيام، يجتمع خلالها مع كل من نظيره الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف، ويلقى خطابا أمام مجلس النواب الروسى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الجنوبية وأمريكا تتفقان على تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة

كوريا الجنوبية تتوقع تمهيد زيارة الزعيم الشمالى إلى الصين لنزع السلاح النووى

كوريا الجنوبيه

روسيا

بوتين

كوريا الشماليه

نزع السلاح النووى




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة