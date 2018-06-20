الرئيس مون: سول وموسكو هدفهما مشترك يتمثل فى تحقيق السلام ونزع السلاح النووى

موسكو (أ ش أ)

صرح رئيس كوريا الجنوبية مون جاى اليوم الأربعاء، أنه ونظيره الروسى فلاديمير بوتين يشتركان فى الهدف المتمثل فى تحقيق السلام ونزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية.

وقال الرئيس مون - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية - " أشاطر الرئيس بوتين الهدف المشترك المتمثل فى إرساء السلام وتحقيق نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية"، مضيفا أن هذا التعاون سيساهم بالتأكيد فى تعزيز التنمية الاقتصادية ليس فقط للكوريتين، لافتا إلى أن روسيا قد تنضم إلى هذه العملية فى المستقبل.

وأشار إلى أن نتائج قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تتجاوز كل التوقعات، وأنه بمجرد ضمان التسوية السلمية فى شبه الجزيرة الكورية، يمكن مناقشة قضية " إنشاء آلية متعددة الأطراف للحفاظ على الأمن" فى المنطقة.

وأضاف الرئيس مون " يجب أن نسعى لذلك، أستطيع أن أؤكد أن لدينا هدفا مشتركا ورؤية مشتركة ونسعى لتحقيق ذلك معا"، و قال أن سياسته تهدف إلى تطوير التعاون مع الدول الشرقية، من ضمنهم روسيا، والتى تعتبر شريكا مهما لكوريا من أجل التنمية فى المستقبل.

يذكر أن الرئيس مون سيبدأ غدا الخميس زيارة دولة لروسيا تستمر أربعة أيام، يجتمع خلالها مع كل من نظيره الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف، ويلقى خطابا أمام مجلس النواب الروسى.