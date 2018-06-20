الرئيس الصينى: السلام والاستقرار سيعمان شبه الجزيرة الكورية

رويترز

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الرئيس شى جين بينج أبلغ الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، فى بكين إن السلام والاستقرار سيعمان شبه الجزيرة الكورية بالتأكيد من خلال الجهود المشتركة للبلدين.

وأضافت الوكالة أن شي أدلى بتصريحاته خلال الاجتماع الذي عقد في دار ضيافة دياويوتاي في بكين. وكيم موجود في بكين في اليوم الثاني والأخير من زيارته للصين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون وصل إلى الصين أمس الثلاثاء، فى ثالث زيارة له إلى بكين فى غضون ثلاثة أشهر فقط، مما يعقد الأمور أمام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة - فى تقرير لها بثته على موقعها الإلكترونى - أن زيارة الأمس تأتى عقب أسبوع من لقاء كيم وترامب فى سنغافورة، وبعد يوم فقط من تأكيد الولايات المتحدة عزمها إلغاء مناورات "ألعاب الحرب" التى كانت ستُجريها مع كوريا الجنوبية فى شهر أغسطس القادم كما جاءت عقب ساعات قليلة من تهديد ترامب بفرض جمارك على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار أمريكى.