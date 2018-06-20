الرئيس الأفغانى: مستعدون لتمديد وقف إطلاق النار مع طالبان لمدة عام

كابول (أ ش أ)

قال رئيس أفغانستان محمد أشرف عبد الغنى إن حكومته مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار لمدة عام إذا كانت قيادة حركة طالبان مستعدة لذلك.

وأضاف عبد الغنى - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء "أن حركة طالبان تمكنت من التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، لذا فبإمكانهم الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة عام واحد"، مؤكدا أن الحكومة أعلنت وقف إطلاق النار على أساس فتوى رجال الدين الذين يعكسون إرادة الأمة كلها.

وأوضح أنه ينبغى على حركة طالبان أن تؤمن بالمحادثات الداخلية وتحديد مكان لإجراء محادثات، منوها بأن الحكومة الأفغانية مستعدة بالكامل للمفاوضات..مشيرا إلى أن جماعة طالبان يمكن أن تشارك جميع مخاوفها مع الحكومة لإعداد خطة وبدء المحادثات.

وفى السياق ذاته أجرى مستشارا الأمن القومى الأفغانى محمد حنيف أتمار والسعودى محمد بن صالح الغفيلى محادثات بشأن آلية التعاون الرباعى بين أفغانستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

وقال مكتب مجلس الأمن القومى الأفغانى - وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأربعاء، أن الجانبين ناقشا أيضا وقف إطلاق النار الذى تم الإعلان عنه مؤخرا مع جماعة طالبان، بالإضافة إلى مناقشة سبل تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها كجزء من الآلية الرباعية للتعاون فى مجالات السلام والاستقرار.

وأكد أتمار والغفيلى أهمية استمرار التعاون فى إطار الآلية الرباعية المنشأة على مستوى مستشارى الأمن القومي، من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، كما أطلع إتمار الغفيلى على المعلومات المتعلقة بوقف إطلاق النار - الذى تم الإعلان عنها مؤخرًا مع حركة طالبان - وقال " أن إرادة الحكومة الأفغانية وبرامجها الحاسمة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين".

و نقلت وكالة الأنباء الأفغانية عن الغفيلى وصفه للحرب المستمرة بأنها غير شرعية، كما أشاد بالحكومة الأفغانية على جهودها وتضحياتها، مضيفا أن المملكة السعودية تؤيد إعلان الحكومة الأفغانية وقف إطلاق النار مع حركة طالبان، ووعد بمواصلة دعم عملية السلام التى يقودها الأفغان.