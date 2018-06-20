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الدين الخارجى التركى يسجل رقما قياسيا منذ عام 2015 ويبلغ 125 مليار دولار

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:12 ص
الدين الخارجى التركى يسجل رقما قياسيا منذ عام 2015 ويبلغ 125 مليار دولار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن الدين الخارجى لتركيا سجل رقما قياسيا منذ عام 2015، حيث بلغ 125 مليار دولار.

 

وكشف البنك المركزى التركى، الستار عن أحدث إحصائيات عن شهر أبريل الماضى، ليتبين أن الديون الخارجية قصيرة الأمد سجلت ارتفاعا قدره 6.5%، لتصبح 125.5 مليار دولار أمريكى.

 

كما سجلت الديون الخارجية قصيرة الأمد للبنوك زيادة قدرها 5.7%، لتسجل 70.7 مليار دولار أمريكى، وسجلت الديون الخارجية قصيرة الأمد للقطاعات الأخرى زيادة قدرها 7.6%، لتسجل 54.8 مليار دولار أمريكى.

 

يشار إلى أن إجمالى ديون تركيا الخارجية قصير الأمد كانت قد سجلت أعلى رقم قياسى فى أغسطس 2015 عند مستوى 126.8 مليار دولار أمريكى.

 

وسجلت الديون قصيرة الأمد للقطاع العام ممثلا فى البنوك الحكومية، زيادة قدرها 12.1% فى أبريل الماضى مقارنة بنهاية العام الماضى، لتصل إلى 27.8 مليار دولار أمريكى، أما القطاع الخاص فقد شهد ارتفاعا فى الديون الخارجية قصيرة الأمد بنسبة 5.2% ليصل إلى 100.7 مليار دولار أمريكى.


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تركيا

الدين الخارجى

أنقرة

دولار




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