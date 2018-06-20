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الدولار يستقر بعد ذروة 11 شهرا مع احتدام قلق الحرب التجارية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:41 ص
الدولار يستقر بعد ذروة 11 شهرا مع احتدام قلق الحرب التجارية عملات أرشيفية
رويترز
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توقف الدولار لالتقاط الأنفاس اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوى في 11 شهرا خلال الجلسة السابقة لكن المخاوف من نزاع تجاري متفاقم بين الولايات المتحدة والصين أبقت على حالة القلق، وتنفست أسواق العملات الصعداء بعد أن أشارت بكين إلى ارتياحها لقوة اليوان عندما حددت نقطة الوسط اليومية عند مستوى أعلى من توقعات السوق.

 

وقال ألفين تان محلل أسواق الصرف لدى سوسيتيه جنرال في لندن "المستثمرون ينتظرون التطورات التالية على صعيد الحرب التجارية لكن المعنويات مازالت مهتزة للغاية , واستقر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية ليسجل مؤشره 95.13 فى انخفاض طفيف من مستوى 95.30 المسجل خلال الجلسة السابقة ويعد الأعلى منذ منتصف يوليو 2017

 

وانخفض اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1574 دولار، ليظل مهتزا بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين خلال الليلة الماضية إثر دعوة ماريو دراجى رئيس البنك المركزى الأوروبى إلى انتهاج الصبر في السياسة النقدية الأوروبية ونزل الفرنك السويسرى 0.1 بالمئة إلى 0.9953 فرنك للدولار متخليا عن مكاسب اليوم السابق


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