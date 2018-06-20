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الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:51 م
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الداخلية تضبط 40 قطعة سلاح فى مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:03 م
الداخلية تضبط 40 قطعة سلاح فى مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية حملة امنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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فى حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 40 قطعة سلاح نارى بحوزة 35 متهما.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، إتجار، إحراز، حيازة) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.


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