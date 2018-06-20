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الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:50 م
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الداخلية تضبط 396 قضية تموينية متنوعة فى حملات أمنية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:22 م
الداخلية تضبط 396 قضية تموينية متنوعة فى حملات أمنية انبوبة
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت شرطة التموين في ضبط (35) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، وضبط (126) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، وضبط (17) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وأثمرت جهود شرطة التموين في ضبط (34) قضية فى مجال الغش التجارى، وضبط (396) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) وضبط (19) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها وضبط (11) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وضبط قضية واحدة فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وضبط قضية واحدة فى مجال السلع مجهولة المصدر، وضبط (3) قضايا إتجار فى الألعاب النارية.

 

 

 


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