الخطوط الجوية العراقية تنتقد قرار سلطة الطيران الأوروبى بحق الطائرات العراقية

بغداد (أ ش أ)

علقت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، على قرار سلطة الطيران الأوروبى بحق الطائرات العراقية، فيما اعتبرت أن القرار "مجحف" وغير عادل .

وقال مدير عام شركة الخطوط العراقية ميران فريد فى بيان أوردته قناة (السومرية) إن سلطة الطيران الأوروبى اعتذرت منذ شهرى يوليو وأغسطس عام 2017 لعدم إرسال فرق التفتيش الخاصة بها، والتى من المفترض أن تزور الشركات المحظورة من أجل مراجعة الإجراءات متحججة بالوضع الأمنى ووجود جماعات "داعش" الإرهابية، مبدية استغرابها من قرار تمديد سلطة الطيران الأوروبى حظرها المفروض على الطائرات التابعة لها.

واعتبرت أن سلطة الطيران الأوروبى لا زلت تمارس دورا مجحفا بحق الخطوط الجوية العراقية التى نفذت أكثر من 60% من تحذيراتها، مشيرة إلى أن آلية تشغيل طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية عن طريق مشغل ثالث جاء لكسر القرار ولا زال العمل بها مستمر منذ أكثر من عامين وبنجاح كبير وأرباح مضاعفة .

وتابع أن هناك مفاوضات مستمرة للوصول إلى آلية تفتيش للشركة من قبل فرق التفتيش التى سترسلها سلطة الطيران الأوربى للبدء بإجراءات رفع الحظر فى التقرير القادم الذى سيصدر قريبا .