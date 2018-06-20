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الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:58 ص
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الجيش اليمنى يقتحم حى "الربيصة" جنوب الحديدة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:25 ص
الجيش اليمنى يقتحم حى "الربيصة" جنوب الحديدة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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قال قائد عسكرى فى الجيش الوطنى اليمنى أن قوات الجيش اقتحمت حى "الربيصة" جنوب محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وحى الربيصة هو أول الأحياء الجنوبية ويبعد عن مطار المدينة قرابة 4.5 كيلومتر.

وأكد القائد العسكرى - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن القوات اليمنية تسعى إلى التقدم باتجاه شارع الميناء للسيطرة على ميناء الحديدة، مؤكدا أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثى باتجاه شارع الكورنيش.

وأوضح أن تحرير ما تبقى من محافظة الحديدة مسألة وقت، لافتا إلى أن قوات الجيش الوطنى سيطرت على طريق الحديدة صنعاء لتقطع بذلك خط إمداد الميليشيات.

وفى المقابل، فرضت ميليشياث الحوثى الانقلابية حالة طوارئ، الليلة الماضية فى بعض أحياء مدينة الحديدة مع انتشار كثيف لمسلحيها وسط الأحياء السكنية بعد فرارهم من المطار عقب هزيمتهم وتحريره على أيدى قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف وفق ما أفاد سكان محليون.

وأكدت مصادر متطابقة أن الحوثيين أغلقوا بالقوة كاميرات المراقبة الموجودة فى بعض الفنادق والمؤسسات العامة والخاصة بمدينة الحديدة، وحذروا السكان من الإبلاغ أو رصد أو تصوير تحركاتهم، حيث يعملون على مواصلة حفر الخنادق والمتاريس ونشر دبابات ومدرعات وأسلحة مختلفة فى الأحياء السكنية، وتوزيع قناصيهم على أسطح المبانى المرتفعة.

 


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