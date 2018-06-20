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الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف يحرر مواقع جديدة فى الملاحيظ.. صور

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:41 م
الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف يحرر مواقع جديدة فى الملاحيظ.. صور الجيش اليمنى
كتبت - إيمان حنا
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تمكنت قوات الجيش مدعومة بالتحالف العربى، اليوم الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة فى جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوبى غرب محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثى الانقلابية لليوم الثالث على التوالى.

وأوضح قائد لواء القوات الخاصة العميد الركن عادل بن على؛ حسبما أورد الإعلامى للقوات المسلحة؛ أن قوات الجيش تخوض معارك ضارية مع مليشيات الحوثى الانقلابية على مدى ثلاثة أيام فى منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة واسع فى صفوف مليشيات الحوثى الانقلابية.

وأكد المصعبى، على أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبال الخرشعى والروقى، فيما تواصل التقدم نحو تحرير جبل الغرزه فى جبهة الملاحيظ والتى تبعد كيلو متر- فقط- عن سوق الملاحيظ.

ولفت المصعبى، إلى أن المواجهات مستمرة حتى اللحظة، وأن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه الخط الدولى الذى يربط مران بالملاحيظ وحرض، مشددًا على أن التقدم الذى أحرزته قوات الجيش سيساهم بشكل كبير فى تضييق الخناق على المليشيات فى معقلها بجبال مران.

 
افراد الجيش اليمنى
افراد الجيش اليمنى

الجيش اليمنى
الجيش اليمنى

قوات الجيش اليمنى
قوات الجيش اليمنى
 

 


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