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الجيش الليبى: استشهاد 4 جنود فى تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحارى بدرنة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:22 م
الجيش الليبى: استشهاد 4 جنود فى تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحارى بدرنة العميد أحمد المسمارى
كتب : أحمد جمعة
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أكد المكتب الإعلامى للمتحدث الرسمى باسم القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى، استشهاد 4 جنود فى تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحارى فى حى القلعة بمدينة درنة.

وقال المكتب الإعلامى للجيش الليبى، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إن الجماعات المتطرفة رفعت راية بيضاء للخروج من منطقة الاشتباكات وسط مدينة درنة، مؤكدا أنه بمجرد وصول السيارة إلى تمركزات القوات انفجرت فى صفوف مقاتلى الجيش الليبى.

كانت  قوات الجيش الوطنى الليبى قد عثرت على أختام لتنظيم داعش الإرهابى بما يعرف بولاية برقة وسرت وطرابلس، إضافة لقوائم اغتيالات لبعض الشخصيات الليبية ومما يعرف بـ"ديوان الحسبة".


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