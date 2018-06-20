الرئيسية أخبار عربية الجيش التركى يعلن تنفيذ ضربات جوية شمال العراق وقتل 10 مسلحين أكراد الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:28 م الجيش التركى رويترز إضافة تعليق أعلن الجيش التركى، اليوم الأربعاء تنفيذ ضربات جوية فى شمال العراق وقتل 10 مسلحين أكراد. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. أكبر عشائر العراق تطالب بتسليحها للدفاع عن نفسها بمواجهة الإرهابيين صور.. الشكل السداسى لملالى الحكم بإيران.. خامنئى وشاهرودى ولاريجانى وكلبايكانى وشيرازى وخراسانى.. 6 أسماء تتحكم فى الثروة والسلطة والعقيدة ببلاد فارس.. أبناء تجار ورجال دين تلقوا علمهم بحوزة النجف فى العراق وزير خارجية تركيا: جنودنا يتقدمون صوب قنديل فى شمال العراق الجيش التركى: مقتل 26 مسلحا فى ضربات جوية بجنوب شرق تركيا وشمال العراق اخبار عربيه تركيا الجيش التركى العراق اكراد شمال العراق المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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