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الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:32 م
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الجيش التركى يعلن تنفيذ ضربات جوية شمال العراق وقتل 10 مسلحين أكراد

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:28 م
الجيش التركى يعلن تنفيذ ضربات جوية شمال العراق وقتل 10 مسلحين أكراد الجيش التركى
رويترز
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