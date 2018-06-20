الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة باعتماد المخطط التفصيلى لكرداسة

كتب إبراهيم سالم

نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، بشأن اعتماد مشروع المخطط التفصيلي لمدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

وتضمن القرار، اعتماد مشروع المخطط التفصيلي لمدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، وفقا للوحة الكلك والمعتمد بتاريخ 7/3/2017، مع الالتزام بالاشتراطات والتوصيات العامة، من خلال الالتزام باستخدام الأراضى وخطوط التنظيم المقترحة، وذلك طبقا للاشتراطات والرسم.