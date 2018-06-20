التفاضل والتكامل يرسم البهجة على طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمى

كتب لؤى على

أدى طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية، امتحان مادة التفاضل والتكامل بالنظامين القديم والحديث، صباح اليوم الأربعاء.

وقال الطالب محمد حماد، الطالب بمعهد عقبة بن نافع الأزهرى، والممتحن بلجنة معهد الخازندارة بشبرا، أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط ولم يحتوى على أى أجزاء من خارج المنهج.

فيما قال الطالب أحمد صلاح عمر، أن امتحان التفاضل والتكامل كان سهلا ولم يتضمن أى أجزاء غامضة.

يذكر أن طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية أدوا امتحان الشهادة بمادة التفاضل والتكامل، ويبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية 156 ألف منقسمين إلى 10350ألف طالبة وطالبة بالقسم الادبى،و55 ألف 661 طالب وطالبة بالقسم العلمى ،يؤدون الامتحانات ب 566 لجنة علي مستوى الجمهورية.