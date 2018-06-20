التعليم: طالب إعدادى أدى امتحان آخر بالثانوية العامة فى المنيا وجارى التحقيق

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل جديدة عن واقعة أداء طالبين بالثانوية العامة الامتحانات برقم جلوس واحد فى البدرشين والمنيا مؤكدة أن الواقعة بها تفاصيلها مختلفة، لافتا إلى أن الطالب أخطأ وسوف يحاسب.

وأوضحت المصادر، أن الطالب الموجود فى لجنة البدرشين هو الطالب الحقيقى الذى يؤدى امتحان الثانوية العامة وهذا الطالب كان محبوسا وخرج يوم 27 مايو الماضى ويؤدى الامتحان فى لجنته الحقيقة المسكن عليها من قبل لجنة الإدارة.

وأكدت أن الطالب يسكن على لجنة بالإدارة التعليمية التى يقع فيها محل سكنة، مشيرة إلى أن طالب بالمرحلة الإعدادية فى سجن المنيا هو من أدى الامتحان بدلا من طالب الثانوية العامة وكتب اسم الطالب الحقيقى الذى يؤدى امتحانات الثانوية العامة على كراسة البوكليت.

وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية ضد رئيس لجنة السجن والمراقب لعدم تاكدهم من شخصية الطالب الذى يؤدى الامتحان فى السجن.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.