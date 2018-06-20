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التضامن: بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات اليوم

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:00 ص
التضامن: بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات اليوم الحرم - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء لموسم 1439هـ/2018م، والتى تستمر حتى يوم الخميس الموافق 21/6/2018، بناءً على التعليمات الواردة من الجانب السعودى من خلال مكاتب شركة تساهيل بالمحافظات، حيث يتم الحصول على البصمة لكافة الحجاج ممن تقل أعمارهم عن 80 سنة وتسجل مجاناً دون سداد أى رسوم وهى شرط أساسى للحصول على التأشيرة.
 
وأضافت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم إيفاد مندوبين من المؤسسة القومية لتيسيير الحج والعمرة مع الحجاج فى كل محافظة للتنسيق مع مكاتب الشركة المسئولة للحصول على البصمة، وسيتم إرسال الجوازات لوزارة الداخلية المصرية والقنصلية السعودية لإصدار التأشيرات عقب الحصول على البصمة.
 

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التضامن

غادة والى

بصمة العين




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