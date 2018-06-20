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التصديرى للصناعات الكيماوية يلتقى وزير الصناعة لبحث زيادة الصادرات

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:53 ص
التصديرى للصناعات الكيماوية يلتقى وزير الصناعة لبحث زيادة الصادرات وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار
كتب ـ إسلام سعيد
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يلتقى أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم  بوزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار، لبحث عدد من الملفات التى تهم القطاع، والتعرف على رؤية الوزارة خلال الفترة القادمة لتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020، وخطة فتح الأسواق الخارجية أمام صادرات القطاع، وخاصة فى ظل التحديات التى تواجهها الصناعة المصرية والتغلب على التحديات التى تعيق حركة الإنتاج وانسياب الصادرات، ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها.

 

وقال  أبو المكارم، فى بيان له،  أن الصناعة تواجه تحديات لم يسبق أن واجهتها من ارتفاع فى التكاليف الثابتة والمتغيرة والأجور والمرتبات، وهى ما تستلزم لها حلول سريعة، مؤكدا أن الحلول لن تأتى من قبل الحكومة، وإنما لابد أن تأتى من قبل القطاع الخاص الذى عليه أن يبحث فى البدائل لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية وتنافسيته فى الأسواق الخارجية، مشددا على أنه لن يقع فى القطاع الخاص إلا أصحاب الإدارات الخائبة.

 

وأوضح أن العمل على قدم وساق فى المصانع من أجل حساب التكلفة الجديدة وتسعير المنتج فى الداخل والخارج.

 

وأكد أنه إذا كان قطاع التصدير قد استفاد من قرار تعويم الجنيه وحقق أرباحا خلال العامين الماضيين، فإن المصانع تعانى حاليا من عدم قدرتها على حساب نسب الزيادة وهل ستكون مقبولة لدى مورديها وهل ستتمكن من التصدير بهذه الأسعار الجديدة؟. 

 

 

 


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