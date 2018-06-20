التحالف الدولى: نفذنا 172 غارة دعما لقوات سوريا الديمقراطية منذ أواخر مايو

واشنطن(أ ش أ)

كشف المتحدث باسم قوات التحالف الدولى الكولونيل شون رايان عن تنفيذ التحالف لنحو 172 غارة جوية، دعما لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" التى تساندها الولايات المتحدة على الأرض منذ 27 مايو الماضي.

وقال رايان ـ فى تصريحات أوردها راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأربعاء، أن الغارات تركزت فى محيط بلدة الهجين المؤدى إلى مدينة البوكمال شرق سوريا وقرب الحدود مع العراق.

وأشار رايان إلى أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على أكثر من 280 كيلومترا مربعا فى الأسابيع الماضية، وأوضح أن العملية العسكرية التى تهدف إلى تحرير المناطق التى يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى فى وادى الفرات والخابور فى شرقى البلاد دخلت يومها الـ 50 .