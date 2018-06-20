video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:39 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

التحالف الدولى: نفذنا 172 غارة دعما لقوات سوريا الديمقراطية منذ أواخر مايو

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:17 ص
التحالف الدولى: نفذنا 172 غارة دعما لقوات سوريا الديمقراطية منذ أواخر مايو طيران التحالف الدولى ـ صورة أرشيفية
واشنطن(أ ش أ)
إضافة تعليق

كشف المتحدث باسم قوات التحالف الدولى الكولونيل شون رايان عن تنفيذ التحالف لنحو 172 غارة جوية، دعما لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" التى تساندها الولايات المتحدة على الأرض منذ 27 مايو الماضي.

وقال رايان ـ فى تصريحات أوردها راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأربعاء، أن الغارات تركزت فى محيط بلدة الهجين المؤدى إلى مدينة البوكمال شرق سوريا وقرب الحدود مع العراق.

وأشار رايان إلى أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على أكثر من 280 كيلومترا مربعا فى الأسابيع الماضية، وأوضح أن العملية العسكرية التى تهدف إلى تحرير المناطق التى يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى فى وادى الفرات والخابور فى شرقى البلاد دخلت يومها الـ 50 .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف الدولى يعلن مصادرة فصيل سورى معارض حبوب كبتاجون من تنظيم داعش

"سوريا الديمقراطية" جرائم بحق العرب لا تغتفر.. القوات الكردية تواصل التنكيل بالمكون العربى فى منطقة الجزيرة وتفرض التجنيد الإجبارى.. التحالف الدولى يدعم وحدات حماية الشعب لخدمة المصالح الأمريكية فى منطقة الفرات

التحالف الدولى يضبط شحنة مخدرات تابعة لـ"داعش" بقيمة 1.4 مليون دولار بسوريا

التحالف الدولى يعلن قتل مسؤول النفط والغاز بتنظيم داعش الإرهابى

التحالف الدولى

قسد

قوات سوريا الديمقراطيه

سوريا

الحرب فى سوريا

اخبار العرب




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة