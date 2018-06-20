البابا تواضروس يطير إلى بيروت اليوم لحضور "مجلس كنائس الشرق الأوسط

سارة علام

يسافر قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم للعاصمة اللبنانية بيروت لحضور اجتماع مجلس كنائس الشرق الأوسط على رأس وفد كنسي بينه الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وجرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

يحضر الاجتماعات إلى جانب البابا قادة الكنائس المسيحية في الشرق الأوسط مثل الروم الأرثوذكس والكنيسة الأرمينية والكنيسة الإنجيلية وغيرها.

كان المجلس قد أوصى فى دورته السابقة بالحذر من استهداف مسيحيى الشرق وتهجيرهم.