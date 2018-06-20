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الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:49 م
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بعد تدخل العاهل الأردنى..

الاحتلال الإسرائيلى يزيل نقطة شرطية عند إحدى بوابات الأقصى

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:27 م
الاحتلال الإسرائيلى يزيل نقطة شرطية عند إحدى بوابات الأقصى الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)
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أذعن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لتدخل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، وأوعز للشرطة الإسرائيلية فى القدس بإزالة نقطة شرطية كانت قد وضعتها مؤخرًا عند إحدى بوابات المسجد الأقصى.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) اليوم الأربعاء أن السلطات الإسرائيلية أزالت وعلى الفور نقطة شرطية وضعتها مؤخرًا عند إحدى بوابات المسجد الأقصى وذلك بعد اللقاء الذى جمع العاهل الأردنى ورئيس الوزراء الإسرائيلى فى عمّان أول أمس الاثنين.

وأضافت الهيئة أن النقطة الشرطية التى أُزيلت وضعتها السلطات الإسرائيلية قبل ثلاثة أيام عند باب الرحمة فى المسجد الأقصى، وأُزيلت بتدخل أردنى وذلك بعد أن توجهت أوقاف القدس للسلطات الأردنية، خاصة بعد أن أوقفت السلطات الإسرائيلية المسؤول عن حراس الأقصى عبد الله أبوطالب عند هذه النقطة الشرطية.

وتعقيبًا على ذلك، انتقد ما يُسمى بوزير شؤون القدس فى الحكومة الإسرائيلية زئيف اليكين فى مقابلة مع الإذاعة العبرية خضوع نتنياهو للمطلب الأردنى بإزالة نقطة الشرطة .. قائلًا : "لا ينبغى لإسرائيل الخضوع لأى ضغوطات داخلية أو خارجية فى موضوع القدس".

 


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