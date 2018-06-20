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الإمارات: عملياتنا ضد الحوثيين باليمن تتماشى مع القوانين الدولية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:16 م
الإمارات: عملياتنا ضد الحوثيين باليمن تتماشى مع القوانين الدولية الحوثيين
نيويورك (أ ش أ)
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أكدت البعثة الدولية الإماراتية لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن العمليات التى ينفذها التحالف العربى، ضد الميليشيات الحوثية تتماشى مع القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

وقالت البعثة - وفقًا لقناة سكاى نيوز الإخبارية، إن ميناءى الحديدة والصليف مفتوحان ويستقبلان المساعدات الإنسانية الدولية، مشيرة إلى أن 8 سفن على الأقل قامت بتفريغ شحناتها فى ميناء الحديدة الأسبوع الماضى فقط كما توجهت العديد من سفن الحاويات للميناء حيث من المتوقع أن تفرغ شحناتها فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت البعثة أن التحالف العربى يفعل ما بوسعه لاستمرار توزيع المساعدات الإنسانية فى الحديدة وضمان أمن العاملين فى المنظمات الإنسانية.

 


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