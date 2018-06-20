الإحـصاء الفلسطينى: 43% من مجمل السكان فى فلسطين لاجئون

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ذكر الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى، أن بيانات عام 2017 تشير إلى أن نسبة السكان اللاجئين بلغت 42.5% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين فى دولة فلسطين، حيث أن 26.6% من السكان فى الضفة الغربية هم لاجئون، فى حين بلغت نسبة اللاجئين فى قطاع غزة 66.2%.

وأضاف الجهاز - فى تقرير صادر اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمى للاجئين - أن أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من عمليات التهجير شكلت مأساة كبرى للشعب الفلسطينى، حيث تم تدمير وطرد لشعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطينى من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطينى كانوا يقيمون فى فلسطين التاريخية عام 1948 فى 1300 قرية ومدينة فلسطينية".

وأشار إلى صدور عدة تقديرات رسمية حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين عشية حرب عام 1948 من مصادر مختلفة، إلا أن الأمم المتحدة لها تقديرين: الأول يشير إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ نحو 726 ألف لاجئ وذلك بناء على تقديرات عام 1949، والثانى 957 ألف لاجئ بناءً على تقديرات عام 1950.

ومن أبرز ما جاء فى التقرير أن هناك 5.9 مليون لاجئ مسجل فى وكالة الغوث (الأونروا) والتى تشير سجلاتها إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها بلغ نحو 5.9 مليون لاجئ وهذه الأرقام تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، وقد شكل اللاجئون الفلسطينيون المقيمون فى الضفة الغربية والمسجلون لدى وكالة الغوث فى عام 2017 ما نسبته 17.0% من إجمالى اللاجئين المسجلين لدى الوكالة مقابل 24.4% فى قطاع غزة.

أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث فى الأردن 39.0% من إجمالى اللاجئين الفلسطينيين فى حين بلغت النسبة فى لبنان 9.1% وفى سوريا 10.5%.

وعن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى فلسطين، فيمتاز اللاجئون الفلسطينيون بأنهم مجتمع فتى، حيث بلغت نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما 39.9% من إجمالى السكان فى فلسطين أى بنسبة 39.3% من إجمالى اللاجئين، بينما بلغت النسبة لغير اللاجئين 38.6% من إجمالى غير اللاجئين، وبلغت نسبة كبار السن (60 عاما فأكثر) اللاجئين 4.9% من إجمالى اللاجئين فى حين بلغت لغير اللاجئين 5.0% من إجمالى غير اللاجئين.

وقال الجهاز "إن اللاجئات الفلسطينيات المقيمات فى دولة فلسطين أكثر خصوبة، حيث بلغ متوسط عدد الأبناء الذين سبق إنجابهم للنساء اللواتى سبق لهن الزواج فى فلسطين 4.4 مولود، فى حين بلغ هذا المتوسط حسب حالة اللجوء 4.5 للنساء اللاجئات مقابل 4.3 مولود للنساء غير اللاجئات".

وأوضح أنه بالاستناد إلى بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2017، فإن 6.8% من اللاجئين الفلسطينيين يعانون من إعاقة أو صعوبة مقارنة بـ5.1% بين غير اللاجئين، وحول أنواع الإعاقات بين اللاجئين وغير اللاجئين، تبين أن نسبة الأفراد الذين يعانون من إعاقة/ صعوبة فى النظر ترتفع بين اللاجئين مقارنة بغير اللاجئين إذ بلغت 3.1% و2.3% على التوالي، فى حين بلغت نسبة الأفراد الذين يعانون من إعاقة/ صعوبة فى الحركة بين اللاجئين 3.5% مقابل 2.5% بين غير اللاجئين.

وأشار الجهاز - وفقا للتقرير- إلى أن حوالى 39% من الأفراد اللاجئين فقراء، حيث بلغت نسبة الفقر بين اللاجئين 38.5% وفقا لأنماط الاستهلاك الشهرى، بينما بلغت هذه النسبة للأفراد غير اللاجئين 22.3%..أما الفقراء وفقا لخط الفقر المدقع فقد بلغت نسبة الأفراد اللاجئين الذين عانوا من الفقر المدقع 23.0% بينما بلغت نسبة الأفراد غير اللاجئين الذين عانوا الفقر المدقع 12.2%.

وعن انخفاض معدلات المشاركة فى القوى العاملة فى فلسطين، أظهرت نتائج مسح القوى العاملة لعام 2017 بأن نسبة المشاركة فى القوى العاملة بلغت 45.3% بواقع 45.2% بين اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم (15 عاما فأكثر) المقيمين فى فلسطين مقابل 45.3% لدى غير اللاجئين، وعن معدلات البطالة بين اللاجئين..تشير البيانات إلى ارتفاع هذه المعدلات ووجود فرقاً واضحاً فى معدلات البطالة بين اللاجئين وغير اللاجئين، إذ وصل معدل البطالة بين اللاجئين إلى 34.7% مقابل 22.8% بين غير اللاجئين.

وأشار الجهاز إلى أن ثلث اللاجئين يعملون كمتخصصين وفنيين، حيث أنه خلال عام 2017 تعد مهن (الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة) هى المهن الأكثر استيعابا للاجئين حيث بلغت نسبة العاملين فيها من بين اللاجئين العاملين 32.8% مقابل 22.4% بين العاملين غير اللاجئين، كما شكلت مهن (المشرعين وموظفى إدارة العليا) النسبة الأدنى لكل من اللاجئين وغير اللاجئين على حد سواء بنسبة 2.9% بين اللاجئين العاملين مقابل 4.3% لغير اللاجئين العاملين.

وأشارت النتائج إلى أن نسبة العاملين الذين يعملون فى الضفة الغربية من بين الأفراد المشاركين فى القوى العاملة (15 عاما فأكثر) لذات الفترة بلغت 57.6% بتفاوت واضح حسب حالة اللجوء، إذ بلغت نسبة العاملين من اللاجئين 40.3% فى حين بلغت لغير اللاجئين 67.9%، فى المقابل بلغت نسبة العاملين فى قطاع غزة للاجئين حوالى 52.3% مقابل 15.8% لغير اللاجئين، وبلغت نسبة العاملين فى إسرائيل والمستعمرات 13.0% فبلغت للاجئين 7.4% مقابل 16.3% لغير اللاجئين.

وعن ارتفاع نسبة التحصيل العلمى بين اللاجئين، فقد بلغت نسبة الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين (15 عاما فأكثر) 3.0% فى حين بلغت لغير اللاجئين 3.6%، كما ارتفعت نسبة اللاجئين الفلسطينيين (15 عاما فأكثر) الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى فبلغت 18.1% من مجمل اللاجئين (15 عاما فأكثر) فى حين بلغت لغير اللاجئين 16.6%.