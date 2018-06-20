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الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:04 م
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الإحصاء: 51% من صادرات مصر لأمريكا ملابس جاهزة بقيمة 12 مليار جنيه فى 2017

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:52 ص
الإحصاء: 51% من صادرات مصر لأمريكا ملابس جاهزة بقيمة 12 مليار جنيه فى 2017 ملابس جاهزة - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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شكلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية 51% من إجمالى الصادرات المصرية لأمريكا، حيث صدرت مصر ملابس جاهزة بقيمة 12 مليار جنيه للولايات المتحدة خلال عام 2017، مقابل 6.4 مليار جنيه فى 2016، بزيادة بلغت نسبتها 88.8%.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان له اليوم الأربعاء، حول النشرة السنوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية  إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 23,6 مليار جنيه عام 2017، وهو ما يمثل 5.1% من صادرات مصر للعالم، مقابل 11,5 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 105,5%.

وأضاف البيان أن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحــدة الأمريكيــة بلغت 69,1 مليار جنيه عام 2017 وتمثل 5.9 % من واردات مصر من العالم، مقابل38.1 مليار جنيه عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 81.4%.

جاءت الواردات من المراجل، والآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها فى المرتبة الأولى بنسبة 12.9% من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 8,9 مليار جنيه عام 2017، مقابل 5,6 مليار جنيه عام 2016  بنسبه زيادة قدرها 58,3%.

فيما بلغـت الاستثمارات الأمريكية فى تأسيس الشركات 79,9 مليـون جنيـه عــام 2017، مقابــل 27,02 مليون جنيـه عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 195,7%.


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