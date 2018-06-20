الأقمار الصناعية تكشف المساحة المنزرعة بالأرز بمحافظات الجمهورية 576 ألف فدان

كتبت أسماء نصار

أكدت الدكتورة إيمان سيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الرى أن صور الأقمار الصناعية كشفت أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول الأرز بلغت حتى الآن 576 ألف فدان بما فى ذلك المساحات المخالفة، خارج القرار الوزارى، الذى حدد إجمالى المساحة بنحو 834 ألف فدان، فى حين أن المساحات المنزرعة فى نفس الوقت من العام الماضى تخطت المليون فدان.

من جانبه أوضح المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن ما تم زراعته من المساحة المقررة وصل إلى 50% فقط من المساحة الاجمالية التى التقطتها صور الأقمار الصناعية، والبالغة 576 ألف فدان، منهم حوالى 100 ألف فدان مخالف، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقوم المزارعون باستكمال المساحة المقررة خلال الأيام المقبلة.

من جانبه شدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بضرورة تحرك مهندسى الإدارات العامة خاصة محافظات الوجه البحرى خلال الأيام القادمة، والمرور بشكل متواصل على شبكة المجارى المائية من ترع ومصارف، وكذلك متابعه البحارى، وذلك للتأكد من وجود مياه كافية لاستكمال موسم الزراعات الصيفية.

كما أكد وزير الرى على إلغاء الإجازات فى جميع الإدارات بالمناطق الساخنة المعروفة لدى الوزارة وحتى نهاية موسم الزراعات الصيفية مع ضرورة مراجعة صور الأقمار الصناعية بالمساحات المقررة بتلك المناطق أولا بأول، حيث متوقع زيادة الطلب على المياه لاستكمال مساحات الأرز المقرر زراعتها وفقا للقرار الوزارى.

أضاف محمد عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه طلب من رئيس قطاع الرى التأكد بنفسه من استيعاب برك التخزين على طول المجرى الرئيسى والفروع الرئيسية للنيل كميات المياه اللازمة لكافه الاستخدامات التنموية وكذلك معدلات المنصرف من المياه ببحيرة ناصر وزمن وصولها إلى مناطق التخزين بحيث تستطيع أجهزة الوزارة مواجهة زيادة الطلب المتوقع على زراعه باقى مساحات الأرز وعدم حدوث اختناقات أو نقص فى المياه، لافتا إلى أن أعمال التطهير والصيانة الأخيرة لشبكة المجارى المائية ساعدت على غياب نسبه كبيرة من شكاوى المزارعين المعتادة.

وتلقى وزير الرى تقريرا عاجلا من المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا، يتضمن استعداد محطات المصلحه وجاهزيتها للتعامل مع أى طوارئ أو زيادة الطلب على المياه سواء للزراعة أو الشرب أو الصناعة، وأنه تم توزيع مراكز الطوارئ المتحركة ومعداتها على خريطة ميدانية لتكون سريعة التحرك إلى موقعها بسهولة، خاصة وأنه تم تحديد النقاط الساخنة، التى متوقع ظهورها خلال الأيام القادمة للتحرك فورا اليها والتعامل معها.

فى السياق ذاته حذرت مصادر بوزارة الرى من خطورة تقاعس المزارعين المقرر لهم زراعة الأرز الموسم الحالى واستكمال المساحات المقرر زراعتها والبالغة 834 ألف فدان.