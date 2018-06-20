"الأعلى للإعلام" يعلن عن أسوأ برنامج وإعلان خلال شهر رمضان

كتب محمد السيد

أعلن التقرير المعد من لجنة الرصد والتقييم الإعلامى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول أداء الشاشات فى رمضان 2018، أن أسوأ برنامج عرض فى شهر رمضان الكريم هو برنامج عم يتساءلون المذاع على شاشة L.T.C حيث إنتقد المشاركة المجتمعية ممثلة فى تبرعات المصريين لأعمال الخير فى رمضان على لسان ضيوفه وحرض المشاهدين على عدم التبرع كما اساء للشعب وقال أحد ضيوفه إن قطاعاً من المصريين ينتظر رمضان لكى يأكلوا.

وأضاف التقرير أن أسوأ إعلان هو إعلان لأحدى شركات الملابس الداخلية ربط بين الملابس وبين الأخلاق.

وأوضحت لجنة الرصد فى تقريرها أنها تابعت نحو 10 آلاف مشهد تضمنها 16 مسلسلا احتوت على 345 مخالفة للمعايير التى أصدرها المجلس بنسبة حوالى 3 % من اجمالى المشاهد، متابعة: "احتلت الألفاظ السوقية والمتدنية صدارة المخالفات وبلغ عددها 208 مخالفات بنسبة 60.3% من إجمالى عدد المخالفات كما احتلت الإيحاءات الجنسية المرتبة الثانية وبلغ عددها 43 مخالفة بنسبة 12.4% من إجمالى المخالفات، وجاء معيار السباب بعدد 27 مخالفة بنسبة 7.8% واحتلت كلمة يا أبن الكلب صدارة هذا النوع من المخالفات، وتنوعت باقى المخالفات بين إهانة المرأة 2.3% ومشاهد العنف غير المبرر 2.3% وعدم احترام اللغة العربية (استخدام كلمات أجنبية) 1.4% والترويج للدجل والشعوذة 2.6% والإساءة لقيم الأسرة المصرية 6%.. ومخالفات آخر ى للمعايير".