video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 12:01 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر الشريف ينعى الشيخ معوض عوض إبراهيم أكبر المُعمَّرين الأزهريين

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:44 م
الأزهر الشريف ينعى الشيخ معوض عوض إبراهيم أكبر المُعمَّرين الأزهريين أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العالم الجليل الشيخ معوض عوض إبراهيم، أحد علماء الأزهر الشريف وأكبر المُعمَّرين الأزهريين، والذى وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 106 أعوام.

 

ونوه الأزهر الشريف بما قدمه الراحل الكبير، منذ تخرجه فى كلية أصول الدين قبل نحو ٧٩ عاما، من عطاء مشهود وعلم وافر، كان خلاله مثالا للعالم والفقيه الأزهرى، بعلمه وفكره الوسطى المعتدل.

 

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمُواساة لكل أبناء الأزهر عبر العالم، ولأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أكبر معمَّر أزهري يتبرع بمكتبته الخاصة للأزهر الشريف

الازهر

الازهر الشريف

احمد الطيب

اكبر المعمرين الازهريين




لا تفوتك
رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة