اشتباكات عنيفة بين مُسلحى طالبان والقوات الأفغانية بولاية بادغيس

كابول (أ ش أ)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الأفغانية ومُسلحى حركة طالبان، اليوم الأربعاء، فى ولاية بادغيس شمإلى أفغانستان، مما أسفر عن إلحاق خسائر بكلا الجانبين.

وأكد عضو فى مجلس ولاية بادغيس يُدعى محمد نصير نذيرى - فى تصريح لوكالة أنباء (خامة - برس) الأفغانية - أن العشرات من مُسلحى طالبان شنوا هجمات مُنسقة على نقاط الأمن فى أحد أحياء الولاية ليلة أمس.

وأشار نذيرى إلى أن القوات الأفغانية ردت على الهجوم بقوة، مما أسفر عن مقتل العديد من مُسلحى طالبان، فى حين فقد عدد من أفراد القوات الأفغانية أرواحهم إثر الهجوم.

وصرح مدير أمن الولاية أحمد فهيم قايم بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 مُسلحًا وإصابة أكثر من 20 آخرين فى منطقة آب كمارى.

وأشار فهيم إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة مُسلحين وإصابة ثمانية آخرين، فى اشتباكات بمنطقة بالا مورغاب، فى حين لقى أربعة جنود أفغان حتفهم وأُصيب اثنان بجروح خلال الاشتباكات مع مُسلحى طالبان.