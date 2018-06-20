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استمرار حملات حي الدقي لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. صور

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:17 ص
استمرار حملات حي الدقي لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. صور رئيس حي الدقي يتفقد تطبيق التعريفة الجديدة
كتب إبراهيم سالم
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واصل حي الدقى بمحافظة الجيزة برئاسة نادر سعيد عبد العزيز، رئيس حي الدقي، حملات متابعة تطبيق التعريفة الجديدة، صباح اليوم، بمواقف السرفيس المنتشرة بنطاق الحي، وذلك عقب إعلان زيادة أسعار المواد البترولية، وذلك بموقف الكوبري الخشب وموقف بولاق الدكرور من شارع السودان.

ورافق رئيس حي الدقي خلال جولته على المواقف كلا من عاطف العدوي مساعد رئيس الحي، وخالد زهران مدير المتابعة الميدانية بالحي، وأحمد عبد الحميد وكيل إدارة المتابعة، وأحمد شرقاوى، وأحمد محمود مدير النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

رئيس حي الدقي يتفقد تطبيق التعريفة الجديدة
رئيس حي الدقي يتفقد تطبيق التعريفة الجديدة

 

رئيس حي الدقي يتفقد تطبيق التعريفة الجديدة
رئيس حي الدقي يتفقد تطبيق التعريفة الجديدة

 

رئيس حي الدقي يتفقد تطبيق التعريفة الجديدة
رئيس حي الدقي يتفقد تطبيق التعريفة الجديدة

 

رئيس حي الدقي يتفقد تطبيق التعريفة الجديدة
رئيس حي الدقي يتفقد تطبيق التعريفة الجديدة

 


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