ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة باستثناء مؤشر الأوسع نطاقا الذى تراجع بنسبة 0.28%، بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.28%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.12%.

وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01%، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملاته خلال جلسة أمس الثلاثاء على تراجع أعلى مستوى 16 ألف نقطة بنقاط قليلة، مضيفة وكان التراجع مدفوع بشكل رئيسى بسهم البنك التجارى الدولى.

ورجحت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن يتماسك المؤشر أعلى مستوى الدعم 15800 نقطة على أن يرتد أعلى نحو مستوى 16400 نقطة مرة أخرى، ناصحة المتعاملين بمراعاة إيقاف الخسائر فى حالة اختراق الدعم لأسفل.