video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:23 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:26 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة باستثناء مؤشر الأوسع نطاقا الذى تراجع بنسبة 0.28%، بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.28%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.12%.
 
 
وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01%، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28%.
 
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملاته خلال جلسة أمس الثلاثاء على تراجع أعلى مستوى 16 ألف نقطة بنقاط قليلة، مضيفة وكان التراجع مدفوع بشكل رئيسى بسهم البنك التجارى الدولى.
 
 
ورجحت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن يتماسك المؤشر أعلى مستوى الدعم 15800 نقطة على أن يرتد أعلى نحو مستوى 16400 نقطة مرة أخرى، ناصحة المتعاملين بمراعاة إيقاف الخسائر فى حالة اختراق الدعم لأسفل.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19 - 6 -2018

أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19-6-2018

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

البورصه المصريه

البورصه




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة