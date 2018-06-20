اجتماع جماهيرى حول خط غاز تدعيم المنطقة الوسطى بالجيزة

كتب إبراهيم سالم

بدأ منذ قليل، الاجتماع التشاورى الجماهيرى الذى تعقده الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، الخاص بدراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى لخط غاز تدعيم المنطقة الوسطى بالجيزة، وفقاً لقانون البيئة اليوم، الأربعاء، بنادى القوات المسلحة بالزمالك.

وحضر الاجتماع عدد من المسئولين بمحافظة الجيزة ووزارة الموارد المائية والرى والجمعيات الأهلية والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء أحياء الوراق اللواء طارق عبد العظيم، وأوسيم ومنشأة القناطر، ورؤساء المراكز والمدن.