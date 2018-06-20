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الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:35 م
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اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة بتحصيل 76 مليار جنيه متأخرات ضريبية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:21 م
اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة بتحصيل 76 مليار جنيه متأخرات ضريبية اجتماع اتحاد المستثمرين
كتب هانى الحوتى
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تقدم محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالشكر لجهد الحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف اسماعيل، مشيدا بالحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التى ستواصل مسيرة التنمية والاصلاح الاقتصادي بحسب تعبيره.

وطلب خميس خلال اجتماعه اليوم بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، من الحكومة الجديدة ضرورة مواجهة تزايد العجز في الموازنة العامة في المدى القصير وتكون بدايته اقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات او القيمة المضافة ، لزيادتها على السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة والقضاء على التهريب الكلي والجزئي، بالاضافة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي بالامتناع عن شراء اية أصول لمدة 3 سنوات، أسوة بما اتبعته بعض الدول.

كما طالب بتحصيل المتأخرات الضريبية التي التي تقدر بنحو 76 مليار جنيه حتى يناير 2015 والحزم في مكافحة التهرب الضريبي، الذي وصل إلى نحو 63 مليار جنيه، وفقاً لتصريح رئيس مصلحة الضرائب الأسبق في يونيو 2015، بالاضافة إلى التعامل مع عجز الموازنة من خلال رفع الضريبة على الفئات العليا 2% زيادة للدخول من 2 إلى 5 ملايين جنيه و 3% للدخول من 5 إلى 10 مليون جنيه و 5% من 20 إلي 50  مليون جنيه ثم 7% على من تجاوز ذلك، وقد حدث هذا في فرنسا على أصحاب الدخول فوق مليون يورو، والحل البديل هو فرض رسم تنمية بالنسب المذكورة لمدة من 3 إلى 5 سنوات.

وأكد على ترشيد الدعم بأنواعه والتأكيد على استمراره وضمان وصوله لمستحقيه، بالاضافة إلى اتخاذ كافة التدابير لحماية الطبقات الكادحة والتأكيد على تطبيق وضع حد أدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بما يضمن قدرة هؤلاء على مجابهة الارتفاعات في الأسعار وأعباء المعيشة.


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