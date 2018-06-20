إيران تعتقل محامية لانتقادها تطبيق عقوبة الإعدام

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ألقت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء القبض على إحدى المحاميات بتهمة انتقاد تطبيق عقوبة الإعدام .

وذكرت شبكة ايه بى سى نيوزالإخبارية الأمريكية أن السلطات الإيرانية اتهمت المحامية – زينب طاهرى – ببث الشائعات والاكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد ان انتقدت محاكمة احد الشخصيات المتصوفة ويدعى محمد سلاس واكدت انه ادين بطريق الخطأ وانه لم يكن مذنبا .



وقال غلام إسماعيلى رئيس دائرة العدل فى طهران ، إن المحامية طاهرى لم تكن محامية للمتهم كما انها لاتملك معلومات يمكن الوثوق فيها بشأن قضيته .



وكانت السلطات الايرانية قد نفذت حكم الإعدام ضد محمد سلاس امس الاول الاثنين بعد ادانته بقيادة سيارة والاصطدام بمجموعة من رجال الشرطة يشاركون فى تفريق مظاهرة لمجموعة من الصوفية فى شهر فبراير الماضى ، مما أسفر – آنذاك - عن مصرع 3 من افراد الشرطة .