إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

وهرعت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين :" نعمة سعد عيسى 42 سنة، مصابا باشتباه نزيف بالبطن، رجب فرج حسن 36 سنة مصابا باشتباه نزيف بالبطن والصدر، كريم محمود عبد الصمد 10 سنوات، مصابا باشتباه كسر بالساعد الأيمن، نسمة محمود عبد الغنى 6 سنوات، مصابا بنزيف بالبطن، أحمد محمود عيد 9 سنوات مصابا باشتباه مابعد الارتجاج، محمود محمد عبد الصمد 12 سنة، مصابا كدمات وسحجات" وجميعهم مقيمون بالقناطر محافظة القليوبية، وتم نقلهم لمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.