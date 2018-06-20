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الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:39 م
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إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الأربعاء، 20 يونيو 2018 09:04 م
إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين على الصحراوى الشرقى ببنى سويف تصادم -أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
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أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارتين عند نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.
 
وهرعت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين :" نعمة سعد عيسى 42 سنة، مصابا باشتباه نزيف بالبطن، رجب فرج حسن 36 سنة مصابا باشتباه نزيف بالبطن والصدر، كريم محمود عبد الصمد 10 سنوات، مصابا باشتباه كسر بالساعد الأيمن، نسمة محمود عبد الغنى 6 سنوات، مصابا بنزيف بالبطن، أحمد محمود عيد 9 سنوات مصابا باشتباه مابعد الارتجاج، محمود محمد عبد الصمد 12 سنة، مصابا كدمات وسحجات" وجميعهم مقيمون بالقناطر محافظة القليوبية، وتم نقلهم لمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.
 

 


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