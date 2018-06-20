إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أصيب 6 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الداخلة غرب الموهوب بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق موط – غرب الموهوب بمركز الداخلة، مما أسفر عن إصابة كل من "جمعة عمر أحمد" 43 سنة، و "سنية إسماعيل إبراهيم" 55 سنة، و"شادية أحمد منصور"32 سنة، و"نورا أحمد منصور" 30 سنة، و"فاطمة مدحت بشندي" سنتين، و"منار محمود صالح" 10 سنوات، وجمعيهم من أهالى مركز الداخلة، ومصابين بجروح وكسور وكدمات، وتم نقلهم لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.