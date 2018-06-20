إصابة 3 أشخاص فى حريق 4 أحواش بنجع الدير بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه، من السيطرة على حريق نشب بـ 4 أحواش متجاورة بناحية نجع الدير دائرة مركز أخميم نتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص من بينهم سيدة بحروق متفرقة بالجسم.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير للشرق يفيد بنشوب حريق ووجود مصابين بدائرة مركز أخميم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، نشوب حريق بحوش مينا فتحي شكر قودرس 30 سنة وامتد الحريق لـ "3" أحواش مجاورة ملك بطرس حنا لمعي 37 سنة مدرس وميخائيل الديب عازر 45 سنة مزارع ومنير ثابت القمص 50 سنة مدرس وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

ونتج عن الحريق إصابة جميل ثابت القمص 55 سنة عامل شقيق الثالث وقدريه نصحي حبيب 50 سنة ربة منزل زوجة الأول وملاك جميل ثابت 23 سنة عامل "بحروق متفرقة بالجسم"، أثناء مشاركتهم فى إخماد الحريق وتم نقلهم للمستشفى المركزى.

وبسؤال مالكى الأحواش والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم ورجحوا سبب الحريق لحدوث تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بحوش الأول وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من العروق الخشبية والبوص ونفوق عدد من الطيور ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر رقم 2531 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.