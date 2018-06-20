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الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:39 م
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إصابة فلاح ونجله فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ببنى سويف

الأربعاء، 20 يونيو 2018 09:42 م
إصابة فلاح ونجله فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ببنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب فلاح ونجله، مساء اليوم الأربعاء، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بإحدى قرى مركز الواسطى شمال بنى سويف، وتحرر محضر بالواقعة  وتمركزت قوات الشرطة فى المناطق المؤدية إلى منازل طرفى النزاع  لمنع تجدد الاشتباكات بينهما.
 
  
واستقبلت مستشفى بنى سويف العام كلا من "أحمد عبد الوهاب 52 سنة، فلاح"، مصاب بطلق نارى بالبطن ونجله "محمد أحمد عبد الوهاب 25 سنة" عامل، طلق نارى بالفخذ الأيسر والصدر، يقيمان قرية الحومة بمركز الواسطى، وأجريت لهما الإسعافات الأولية.

 


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