إصابة طفل فى حادث طعن وسط اليابان

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأربعاء، أن طفلا يبلغ من العمر 9 أعوام أصيب بجرح خطير فى الرأس (حوالى 20 سنتيمترا) ويحتمل إصابته بتمزق فى الجمجمة، وذلك فى هجوم بسكين أثناء عودته من المدرسة فى محافظة (شيزوكا) بوسط اليابان.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن هيئة التعليم المحلية "إن بعض التلاميذ الآخرين الذين كانوا فى طريقهم إلى البيت مع الطالب المصاب فروا بعد الهجوم وعادوا إلى المدرسة".. مضيفة أنه تم العثور على سكين فى مكان الحادث فى وقت لاحق" .

وسارع مدرسون من المدرسة إلى موقع الحادث حيث اقترب منهم شاب يحمل مطرقة مما دفعهم للتراجع والعودة إلى المدرسة، لكنهم تمكنوا بعد ذلك من التغلب عليه وسلموه إلى الشرطة.

وألقت الشرطة القبض على الشاب - 18 عاما - بتهمة الهجوم على المدرسة، وتقوم حاليا بالتحقيق فى الهجوم.