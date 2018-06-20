أهم 10بوستات.. محمد صلاح يداعب مشجعا.. وسميرة سعيد تروى تجربة 50عاما

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات..
1- فيديو.. محمد صلاح لمشجع طلب توقيعه: ما أنا ماضى أهو يعنى أبصم كمان
2- رامى عياش يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها اسم "آيانا"
امى عياش
3- راغب علامة يرد على منتقدى حفله بالسعودية: الصور مع الشباب والصبايا كانت فى حضور أهلهم
راغب علامة
4- محمد بن راشد: اتفاقية تاريخية لإرسال أول رائد فضاء إماراتى للمحطة الدولية
بن راشد
5- فيديو.. حارس منتخب الكويت: أمن مطار قطر تهجموا على وأخذوا هواتفى
#فيديو— العرب مباشر (@ArabMubasher) June 20, 2018
حارس منتخب الكويت
نواف الخالدي: تهجموا عليٍ في مطار #قطر وقيّدوا حريتي وأخذوا هواتفي ومنعوني من الاتصال بالسفارة وكنت انتظر من إخواني القطريين إدانة ما تعرضت له في بلادهم وليس عتابي#قطر_تسيء_للكويت pic.twitter.com/VYSlrlqqLF
6- دانا حمدان بعد زواج شقيقتها: "مبروك يا حبيبتى عليكى وعلى وليد ويفرح قلبك"
دانا حمدان
7- فرج عامر: اتحاد الكرة مسئول عن نتائج المنتخب فى كأس العالم
فرج عامر
8- ميدو: فكرة الشماعة وتعليق مسؤولية الهزيمة على شخص بعينه يجب أن تنتهي
9- سميرة سعيد تنشر خلاصة تجربتها على "أنستجرام": بعد الخمسين اكتشفت ان ما فعلته هو الصواب
سميرة سعيد
10- نضال الشافعى ينعى الفنانة آمال فريد عبر "أنستجرام"
نضال الشافعى
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة