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أهم 10بوستات.. محمد صلاح يداعب مشجعا.. وسميرة سعيد تروى تجربة 50عاما

الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:00 م
أهم 10بوستات.. محمد صلاح يداعب مشجعا.. وسميرة سعيد تروى تجربة 50عاما محمد صلاح
كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات..
 

1-  فيديو.. محمد صلاح لمشجع طلب توقيعه: ما أنا ماضى أهو يعنى أبصم كمان
 

2- رامى عياش يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها اسم "آيانا"
 

امى عياش
امى عياش

 

3- راغب علامة يرد على منتقدى حفله بالسعودية: الصور مع الشباب والصبايا كانت فى حضور أهلهم
 

راغب علامة
راغب علامة

 

4- محمد بن راشد: اتفاقية تاريخية لإرسال أول رائد فضاء إماراتى للمحطة الدولية
 

بن راشد
بن راشد

 

5- فيديو.. حارس منتخب الكويت: أمن مطار قطر تهجموا على وأخذوا هواتفى
 

 

6- دانا حمدان بعد زواج شقيقتها: "مبروك يا حبيبتى عليكى وعلى وليد ويفرح قلبك"
 


دانا حمدان

 

7- فرج عامر: اتحاد الكرة مسئول عن نتائج المنتخب فى كأس العالم
 

فرج عامر
فرج عامر

 

8- ميدو: فكرة الشماعة وتعليق مسؤولية الهزيمة على شخص بعينه يجب أن تنتهي
 

ميدوو
 

 

9- سميرة سعيد تنشر خلاصة تجربتها على "أنستجرام": بعد الخمسين اكتشفت ان ما فعلته هو الصواب
 

سميرة سعيد
سميرة سعيد

 

10- نضال الشافعى ينعى الفنانة آمال فريد عبر "أنستجرام"
 

نضال الشافعى
نضال الشافعى

 

 


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