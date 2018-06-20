أهم 10بوستات.. محمد صلاح يداعب مشجعا.. وسميرة سعيد تروى تجربة 50عاما

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات..

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حارس منتخب الكويت

نواف الخالدي: تهجموا عليٍ في مطار #قطر وقيّدوا حريتي وأخذوا هواتفي ومنعوني من الاتصال بالسفارة وكنت انتظر من إخواني القطريين إدانة ما تعرضت له في بلادهم وليس عتابي#قطر_تسيء_للكويت pic.twitter.com/VYSlrlqqLF