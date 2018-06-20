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أنور قرقاش: تحرير الحديدة هو بداية لإنهاء الحرب فى اليمن

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:57 م
أنور قرقاش: تحرير الحديدة هو بداية لإنهاء الحرب فى اليمن أنور قرقاش
كتبت مريم بدر الدين
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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن تحرير مدينة الحديدة باليمن هو بداية لإنهاء الحرب، لافتا أن اليمن فى الوقت الحالى بين الدولة والميلشيا.

 

وكتب قرقاش عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "تحرير الحديدة هو بداية لإنهاء الحرب. الاختيار فى اليمن بين الدولة والميليشيا، بين النظام والعنف، بين السلام والحرب".

 

وأعلن التحالف العربى الذى تقوده السعودية فى اليمن، اليوم الأربعاء، أن القوات الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من التحالف العسكرى سيطرت على مطار الحديدة "بالكامل".

 

قرقاش
قرقاش

 

 

 


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أنور قرقاش

الامارات

الحديدة

اليمن

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