أسعار العملات اليوم الأربعاء 20-6-2018 استقرار الدولار وتراجع اليورو

كتبت- هبة حسام

شهدت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20-6-2018، حالة من التباين بين الاستقرار والتراجع، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، فيما تراجعت أسعار عملات اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، وذلك مقارنتة بختام التعاملات التى أغلقت عليها البنوك والمصارف أمس الثلاثاء.

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظراً لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيراً .

الدولار فى مصر



بالرغم من استقراراه أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الأربعاء، إلا انه سجل فروقاً طفيفة فى سعره من بنك لآخر.. وجاء كالتالى..



سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.81 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم



تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى منذ قليل، 20.51 جنيه للشراء، و 20.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى منذ قليل، 23.37 جنيه للشراء، و 23.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



تراجع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى منذ قليل، 58.71 للشراء، و 59.10 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى حتى الآن.



عملة الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، بالغاً 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن.

1.3 مليار حجم المتداول من "الجنيه" فى الأسواق



وفى سياق آخر، سجل حجم النقد المتداول من فئة "الجنيه" فى الأسواق المصرية ارتفاعاً إلى نحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية يناير 2018 مقارنة بنحو مليار جنيه بنهاية شهر يونيو 2016، بزيادة قدرها نحو 300 مليون جنيه، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.



الجنيه المصرى

ومن جهتها تدرس وزارة المالية ممثلة فى مصلحة سك العملة إدخال خط إنتاج جديد بمصنع إنتاج اللوحات المعدنية الرقمية المستخدمة بالمرور وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك فى إطار خطة تطوير مصلحة سك العملة والتى استعرضها الدكتور محمد معيط وزير المالية من أجل الارتقاء بمصلحة سك العملة.