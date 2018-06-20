video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:01 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 20-6-2018 استقرار الدولار وتراجع اليورو

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:34 م
أسعار العملات اليوم الأربعاء 20-6-2018 استقرار الدولار وتراجع اليورو عملات
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

شهدت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20-6-2018، حالة من التباين بين الاستقرار والتراجع، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، فيما تراجعت أسعار عملات اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، وذلك مقارنتة بختام التعاملات التى أغلقت عليها البنوك والمصارف أمس الثلاثاء.

 

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظراً لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيراً .

 

الدولار فى مصر
 

بالرغم من استقراراه أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الأربعاء، إلا انه سجل فروقاً طفيفة فى سعره من بنك لآخر.. وجاء كالتالى..

 

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.82 جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.81  جنيه للشراء

17.91  جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.8 جنيه للشراء

 17.9 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى منذ قليل، 20.51 جنيه للشراء، و 20.53 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
 

تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى منذ قليل، 23.37 جنيه للشراء، و 23.57 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

تراجع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى منذ قليل، 58.71 للشراء، و 59.10 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى حتى الآن.

 

عملة الدينار الكويتى
عملة الدينار الكويتى

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، بالغاً 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

1.3 مليار حجم المتداول من "الجنيه" فى الأسواق
 

وفى سياق آخر، سجل حجم النقد المتداول من فئة "الجنيه" فى الأسواق المصرية ارتفاعاً إلى نحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية يناير 2018 مقارنة بنحو مليار جنيه بنهاية شهر يونيو 2016، بزيادة قدرها نحو 300 مليون جنيه، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

 

الجنيه المصرى اليوم
الجنيه المصرى 

 

ومن جهتها تدرس وزارة المالية ممثلة فى مصلحة سك العملة إدخال خط إنتاج جديد بمصنع إنتاج اللوحات المعدنية الرقمية المستخدمة بالمرور وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك فى إطار خطة تطوير مصلحة سك العملة والتى استعرضها الدكتور محمد معيط وزير المالية من أجل الارتقاء بمصلحة سك العملة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-6-2018 وتباين فى التعاملات بعد أجازة العيد

أسعار العملات اليوم الاثنين 18-6-2018 واستقرار الدولار

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

اسعار العملات اليوم فى مصر

اخبار الاقتصاد

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الريال السعودى




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة