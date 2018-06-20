أسعار الذهب دون تغير يذكر والبلاتين عند أقل سعر في عامين

رويترز

تحرك الذهب في نطاق ضيق اليوم الأربعاء ليحوم قرب أدنى مستوياته في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة في ظل دولار متماسك وأداء قوي للأسهم الآسيوية, وبحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1273.83 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل المعدن إلى أدنى مستوياته منذ 22 ديسمبرعندما سجل 1270 دولارا للأوقية أمس الثلاثاء.

لكن عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس انخفضت 0.2 بالمئة إلى 1275.80 دولار للأوقية وقال بارنابا جان المحلل لدى أو.سي.بي.سي إن الذهب لا يؤدى دوره كملاذ آمن مقارنة مع آخرين مثل الين وعوائد أدوات الخزانة الأمريكية.

وتكتسب أسعار الذهب قوة دفع عادة في أوقات عدم التيقن حيث يعتبر المعدن ملاذا آمنا وتراجع البلاتين نحو واحد بالمئة في المعاملات الفورية إلى 859.08 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة لامس المعدن 854.50 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ الثالث من فبراير 2016.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 970.38 دولار للأوقية بعد أن سجل أقل سعر له منذ 21 مايو عند 964.20 دولار يوم الثلاثاء وقال ايه.ان.زد في مذكرة "يتزايد قلق المستثمرين من أن المعادن المستخدمة في الحفز الذاتى تواجه خطر الانجرار إلى النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين، وزادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 16.34 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة سجل المعدن 16.21 دولار وهو أقل سعر له منذ 16 مايو.