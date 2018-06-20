أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-6-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 20-6-2018 ارتفاع بقيمة جنيه واحد ليسجل عيار 21، وهو الأكثر شعبية فى مصر 643 جنيها للجرام، رغم أن السعر العالمى لأوقية الذهب متراجع بصورة كبيرة مسجلة 1274 دولار حتى الآن.





وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتإلى

عيار 18: 551 جنيه

عيار 21: 643 جنيه

عيار 24: 734 جنيه

الجنيه الذهب: 5144 جنيه

السعر العالمى: 1274 دولار

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفأوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفأوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه وأحد.

أسباب انخفاض الذهب عالميا

وكانت أسعار الذهب عالمأى انخفضت قرابة 20 دولارا بالتزامن مع زيادة الطلب على الدولار الأمريكى عقب رفع ألفائدة عليه خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذى دفع مستثمرين فى المعدن النفيس للاتجاه نحو شراء الدولار.

ويتوقع مراقبون لسوق الذهب ارتفاع الأسعار أعلى من 1300 دولار مرة أخرى خلال ألفترة المقبلة، فى ظل تنامى التصعيد بين أمريكا والصين ودخول أوروبا طرفا فى الحرب التجارية، الأمر الذى سيضر من العملات الرئيسية وهو ما يعنى الاتجاه نحو صعود سعر الذهب.